В РФ предлагают проверить причастность западных спецслужб к смерти Сталина

Коммунистическая партия "Коммунисты России" обратилась в ФСБ и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти советского диктатора Иосифа Сталина.﻿﻿ Об этом заявил председатель КПКР Сергей Малинкович, сообщает Украинская правда.

"В 71-ю годовщину со дня смерти И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку очень много свидетельств современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния Запада" , – сказал Малинкович.

5 марта коммунисты в Москве также планируют возложить цветы к бюсту диктатора, который организовал ряд массовых истреблений украинцев в ХХ веке.