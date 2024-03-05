ПВО ночью сбила 18 "Шахедов" в Одесской области – Воздушные силы
В ночь на 5 марта силы противовоздушной обороны сбили 18 беспилотников типа Shahed, атаковавших Украину.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Всего оккупанты запустили 22 "Шахеда" из Балаклавы (оккупированный Крым).
"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 18 "Шахедов" в пределах Одесской области", – говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.