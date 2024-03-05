Атака дронов на Одесчину: есть попадания, без пострадавших

В ночь на 5 марта россияне ударили "Шахедами" по Одесской области. Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, впрочем, зафиксированы попадания. Повреждено здание, произошел пожар, оперативно ликвидированный.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабного вторжения" , – говорится в сообщении.

Также в рекреационной зоне зафиксировано повреждение частного дома с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, пострадавших нет.