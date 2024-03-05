В ГУР подтвердили уничтожение российского корабля "Сергей Котов"

В Главном управлении разведки подтвердили, что нанесли удар по российскому кораблю "Сергей Котов", он получил повреждения.

Об этом говорится в сообщении ГУР в соцсетях.

В ночь на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

"В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов" , - сообщили в ГУР.

Отмечается, что огненное поражение корабля произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.