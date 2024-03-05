Вице-президент США встретилась с израильским чиновником: говорили о ситуации в Газе

Вице-президент США Камала Харрис приняла в Белом доме члена военного кабинета Израиля Бени Ганца на фоне ожидаемого продолжения наступления Израиля на крайний юг Сектора Газа, сообщает Европейская правда.

Вице-президент на переговорах повторила позицию США о том, что Израиль имеет право защищаться.

Одновременно она выразила обеспокоенность гуманитарным положением в Секторе Газа и трагедией с гибелью гражданских, которые попали под обстрел в очереди за гуманитарной помощью.

"Вице-президент обсудила насущную необходимость достижения договоренности по освобождению заложников и приветствовала конструктивный подход Израиля в этом вопросе. Она призвала ХАМАС принять озвученные предложения, по которым освобождение заложников обеспечило бы немедленное перемирие на шесть недель и сделало бы возможным большую гуманитарную помощь по всему Сектору Газы" , – отмечают в коммюнике.

В переговорах речь шла также о необходимости "гуманитарного плана" для юга сектора Газа до того, как армия Израиля начнет там активные действия.

Харрис призвала Израиль в координации с международными партнерами принять дополнительные меры для того, чтобы в Сектор Газа попадало больше гуманитарной помощи и гражданские могли безопасно ее получать.