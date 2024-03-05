Канада может отправить в Украину военных инструкторов – министр

Канада рассмотрит возможность отправки военных инструкторов в Украину, если будут выполнены "определенные условия". Однако этих условий "пока не существует". ﻿Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, любые канадские военные будут направлены только для выполнения "небоевых" функций.

Министр обороны подчеркнул, что условия в Украине должны "измениться", прежде чем канадские войска смогут вернуться в страну, где они обучали украинских солдат на месте до российского вторжения.

"Сейчас обстоятельства не позволяют проводить обучение в Украине, но мы собираемся продолжать обучение" , - заявил Блэр.

Канада обучила более 40 тысяч украинских солдат в рамках операции "Объединитель", которая началась в 2015 году после оккупации Крыма Россией. Однако после российского вторжения канадские военные перенесли свои учебные операции в Великобританию, Латвию и Польшу.

"Мы провели ряд обсуждений с украинцами, которые говорят о том, что, когда условия будут подходящими, мы сможем вернуться" , - сказал Блэр.

Оставив возможность возвращения в Украину открытой, Блэр подчеркнул, что "канадские Вооруженные силы не могут играть никакой боевой роли или того, что может быть воспринято как боевая роль".