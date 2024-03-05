Поражение корабля "Сергей Котов": в ГУР заявили о погибших и раненых

В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" погибли и ранены, информация уточняется. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

"Есть погибшие и раненые. Тем не менее, есть вероятность, что часть экипажа могла эвакуироваться. По крайней мере, известно о более десяти каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась" , – сказал он.

По его словам, российский корабль, который ночью атаковали украинские разведчики, ранее участвовал в атаке на остров Змеиный, также планировали разместить зенитно-ракетные комплексы.

"Были планы по размещению зенитно-ракетных комплексов на самое судно. И уже такие попытки были. Чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, а это значит больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны. Также "Сергей Котов" примечателен тем, что он участвовал вместе с крейсером "Москва" на остров Змеиный, собственно теперь присоединился к тому же крейсера "Москва" , - добавил Юсов.

В Керчи в оккупированном Крыму ночью 5 марта были слышны звуки взрывов, соединяющий полуостров с Россией мост был перекрыт. Утром примерно через восемь часов движение на мосту возобновили.

Российские паблики сообщили о существенном повреждении российского корабля в результате ночной атаки в оккупированном городе Керчь. Также были сообщения о его затоплении. Источник в разведке без деталей подтвердил поражение судна.

Впоследствии в ГУР официально сообщили, что в результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов. По данным украинской разведки, корабль стоимостью около 65 миллионов долларов уничтожен.

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