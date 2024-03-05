ЕС уменьшил импорт российского газа более чем на 70% - еврокомиссар

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз принял меры для стабилизации внутреннего рынка газа и сократил импорт российского "голубого топлива" на 71%. Об этом заявила еврокомиссар Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по вопросам энергетики, сообщает Укринформ.

"Европа сегодня стабильна, программа RePowerEU в течение двух лет принесла свои результаты. В прошлом году на российский газ приходилось 15% общего объема от импорта газа, по сравнению с 24% в 2022 году и 45% за год до начала войны. Импорт газа из России в Россию ЕС уменьшился на 71% с 2021 года. Цены существенно снизились и находятся на относительно стабильном уровне. На прошлой неделе они составляли 25 евро за мегаватт/час - и это тот уровень, который существовал до начала войны" , - рассказала она.

Симсон отметила, что страны ЕС уверенно подходят к завершению отопительного сезона с заполнением газовых хранилищ на 62%. По оценкам, к началу нового цикла закачки газа этот показатель составит 45-55%. В настоящее время ЕС может полагаться на целый ряд надежных поставщиков, главными из которых остаются Норвегия и США.

"Мы обсудили также важность уменьшения спроса на газ. Министры пришли к согласию вокруг рекомендаций Еврокомиссии продолжить практику сокращения потребления газа на 15% в течение следующего года. В настоящее время меры экономии позволили сэкономить до 18% от уровня потребления в 2022 году. Поэтому мы будем продолжать эти усилия – на этот раз без обязательственных законодательных норм, на добровольной основе. Это еще один признак того, что мы постепенно исходим из чрезвычайного положения в энергетике" , - сказала представитель Европейской комиссии.

По словам Симсон, министры по предложению Литвы также обсудили возможность дальнейшего сокращения импорта сжиженного российского газа, но пока не пришли к согласию в этом вопросе. Его окончательное решение будет зависеть от политической воли стран-членов и учета всех последствий такого шага, а также готовности распространить санкции ЕС на газовую промышленность России.