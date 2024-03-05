Нефтебазу в Белгородской области РФ атаковал беспилотник ГУР – источник

Атаку на нефтебазу в Белгородской области РФ осуществило Главное управление разведки Минобороны, применив дрон украинского производства, сообщает Укринформ.

Собеседник издания в ГУР подтвердил причастность украинской разведки к спецоперации.

По его словам, российская нефтебаза была атакована беспилотником украинского производства.

Ранее российские СМИ сообщили, что 5 марта около 9 часов утра в селе Долгое Белгородской области РФ раздался взрыв на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» и произошел пожар.