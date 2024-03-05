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Экс-руководители Twitter судятся с Маском из-за невыплаты 128 млн долларов – FT

Экс-руководители Twitter судятся с Маском из-за невыплаты 128 млн долларов – FT
Фото: Facebook

Четверо бывших руководителей Twitter, в том числе бывший исполнительный директор Параг Агравал, подают иск к Илону Маску более 128 миллионов долларов выходного пособия, которое миллиардер удержал от них, когда купил сайт социальной сети.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

В октябре 2022 года Маск уволил Агравала вместе с бывшим главным юридическим директором Виджаей Гадде, бывшим главным юрисконсультом Шоном Эджеттом и бывшим финансовым директором Недом Сигалом сразу после того, как он завершил приобретение платформы Twitter, которую он переименовал в X, за 44 млрд долл.

Уволив руководителей, Маск отменил большие выходные выплаты, которые они ожидали получить - почти 60 миллионов долларов в случае Агравала.

Однако в иске, поданном в понедельник в федеральном суде Калифорнии против Маска и X, руководители заявили, что он "сфабриковал" их увольнения, обвинив их в грубой халатности и преднамеренном неправомерном поведении, "не приведя ни одного факта в поддержку этого заявления".

Руководителям приводили ряд причин их увольнения, например "предполагаемое корпоративное расточительство" и проблемы с бонусами за содержание сотрудников.

"Увольнение Маска истцов "по причине" было обманом, направленным на то, чтобы лишить истцов выходного пособия", - говорится в заявлении.

В иске цитируется отрывок из биографии Маска, написанный Айзексоном, в котором автор утверждает, что миллиардер поспешил закрыть сделку раньше запланированного, чтобы он мог уволить руководителей "по причине", прежде чем они успеют получить свои опционы на акции, или увольняются сами.

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