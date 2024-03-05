В Грузии начинаются военные учения с участием НАТО

В течение следующих двух недель в Грузии военнослужащие страны, а также стран-членов НАТО проведут многонациональные военные учения "Троянский след", сообщает Европейская правда.

Военнослужащие будут работать над улучшением сотрудничества и координации в рамках всемирной сети партнеров и союзников.

"Грузия, участвуя в учениях в третий раз, еще больше укрепит свои оборонительные способности и оперативную совместимость со странами-членами НАТО. Учениями "Троянский след" руководит европейское командование специальных операций США" , – говорится в заявлении дипведомства США.

Учения проходят одновременно в трех странах – Румынии, Греции и Грузии. В компоненте, который пройдет в Грузии, участвуют представители спецназа США, Великобритании, Румынии, Польши и Испании.

К учениям также присоединятся резервисты территориальной обороны Минобороны Грузии и представители добровольческих организаций.

Военные будут выполнять различные задачи на суше и на море как в восточной, так и в западной Грузии.