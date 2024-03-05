Польские фермеры продолжат блокировать границу с Украиной до мая
Польские фермеры сообщили, что продлевают протесты на границе с Украиной до 30 апреля, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Ранее поляки говорили, что блокировка пунктов пропуска на границе с Украиной закончится 10 марта.
Как говорится в документе, акция протеста запланирована на 10 марта в 14:30 и продлится до 14:30 30 апреля.
"Собрание состоится на пересечении национальной дороги № 17 и провинциальной дороги № 867 перед пограничным переходом в Гребенном. Ожидается, что в собрании примут участие 100 человек", - говорится в сообщении.
Согласно документу, речь идет о протестах на контрольно-пограничном пункте "Гребенное - Рава Русская".
"Цель общественного собрания - ликвидация "Зеленого соглашения", ограничивающего поступление агропродовольственной продукции из-за пределов Европейского союза, в том числе из Украины", - говорится в сообщении.
Польские фермеры несколько недель назад заблокировали границу с Украиной. Они усложнили движение грузовиков через пункты пропуска, что влияет на экспорт. Такая ситуация сложилась из-за того, что фермеры недовольны транзитом украинского зерна через Польшу и боятся, что оно может оставаться в стране.