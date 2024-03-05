В Минобороны Германии назвали возможную причину "прослушивания" офицеров

Россия случайно записала совещание офицеров бундесвера по программе Taurus. Один из участников не соблюдал правила безопасности. ﻿ Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Политик исключает возможность того, что использованные IT-технологии были взломаны, если речь идет о встрече офицеров бундесвера, которую записала Россия.

Причиной записи стала скорее "индивидуальная ошибка в применении", заявил министр, оглашая промежуточные результаты внутреннего расследования.

Один из участников не соблюдал предписанную процедуру безопасного дозвона. В частности, речь шла об участнике, который подключился из Сингапура. Писториус особо подчеркнул, что, вопреки предположениям об обратном, "ни одно постороннее лицо" не принимало участия в телефонной конференции.

По результатам проведенных проверок можно сделать вывод, что "сертифицированные системы безопасны при правильном использовании", продолжил Писториус.

Военнослужащий вооруженных сил Германии принял участие в авиационной выставке в Сингапуре. Это мероприятие, разумеется, было "талоном на еду" для участников из России. Основываясь на результатах проведенного на данный момент расследования, Министерство обороны предполагает, что запись была "случайным попаданием в широкомасштабную операцию по прослушиванию, проводимую Россией".

По словам Писториуса, теперь все устройства будут подвергнуты криминалистической экспертизе. Также будет выяснено, стоило ли обсуждать темы, обсуждавшиеся только на конференции, таким образом. Вопрос о возбуждении дисциплинарного производства пока открыт и зависит от дальнейших результатов расследования.

Недавно в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

После этого вице-глава парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.