В Минобороны Германии назвали возможную причину "прослушивания" офицеров
Россия случайно записала совещание офицеров бундесвера по программе Taurus. Один из участников не соблюдал правила безопасности. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Политик исключает возможность того, что использованные IT-технологии были взломаны, если речь идет о встрече офицеров бундесвера, которую записала Россия.
Причиной записи стала скорее "индивидуальная ошибка в применении", заявил министр, оглашая промежуточные результаты внутреннего расследования.
Один из участников не соблюдал предписанную процедуру безопасного дозвона. В частности, речь шла об участнике, который подключился из Сингапура. Писториус особо подчеркнул, что, вопреки предположениям об обратном, "ни одно постороннее лицо" не принимало участия в телефонной конференции.
По результатам проведенных проверок можно сделать вывод, что "сертифицированные системы безопасны при правильном использовании", продолжил Писториус.
Военнослужащий вооруженных сил Германии принял участие в авиационной выставке в Сингапуре. Это мероприятие, разумеется, было "талоном на еду" для участников из России. Основываясь на результатах проведенного на данный момент расследования, Министерство обороны предполагает, что запись была "случайным попаданием в широкомасштабную операцию по прослушиванию, проводимую Россией".
По словам Писториуса, теперь все устройства будут подвергнуты криминалистической экспертизе. Также будет выяснено, стоило ли обсуждать темы, обсуждавшиеся только на конференции, таким образом. Вопрос о возбуждении дисциплинарного производства пока открыт и зависит от дальнейших результатов расследования.
Недавно в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.
После этого вице-глава парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.