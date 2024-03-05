В ВСУ объяснили, почему ПВО не удается сбивать все "Шахеды" в Одесской области

Из-за специфики географического положения Одессы противовоздушной обороне не всегда удается перехватить все вражеские беспилотники и ракеты. Такое мнение высказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Одесса расположена на побережье Черного моря, густонаселенный город, большие дома, инфраструктура. Расположение противовоздушной обороны именно в Одесском регионе построено так, что не всегда удается перехватывать и беспилотники, и ракеты на подступах к самому городу. Это вызвано его географическим расположением" , - сказал Игнат.

Он также сообщил, что сегодня РФ атаковала дронов с юга - из оккупированного Крыма, а именно с Балаклавы.

Напомним, ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили 18 из 22 дронов типа Shahed-131/136. В Одесской области в результате очередной вражеской атаки дронов повреждены здания рекреационного объекта и частный дом.