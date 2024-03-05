На уничтоженном корабле РФ был вертолет – СМИ

На борту уничтоженного российского корабля "Сергей Котов" был вертолет. Об этом рассказали источники в спецслужбах, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По данным источника, однако пока уточняется - это был Ка-29 или Ка-27.

"Вероятно, это был именно Ка-27. Большинству экипажа корабля удалось эвакуироваться - в районе 50 человек. Более 7 погибших и около 6 тяжелораненых" , - добавил источник.

Кроме того, о том, что на борту корабля был вертолет говорят и в Военно-морских силах ВСУ.

"Скорее всего, потери там достаточно серьезные. Эта информация верифицируется. Она одна из самых сложных относительно верификаций. Потому что конечно враг скрывает все эти потери. И, кстати, у него на борту еще должен быть вертолет. Поэтому в принципе это тот случай "2 в 1", зачем платить больше" , - сказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Кроме того, как добавил Плетенчук, оккупанты проводили поисково-спасательную операцию, "некоторых членов экипажа точно вытаскивали из воды, точно эвакуировали".