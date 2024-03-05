Британская разведка объяснила, почему РФ не применяет танк "Армата" в бою

Разведка Британии проанализировала заявление главы российского оборонного концерна "Ростех" Сергея Чемезова в понедельник о том, что "самый современный основной боевой танк" РФ Т-14 "Армата" не будет развернут на войне против Украины из-за высокой стоимости, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник.

"На сегодняшний день почти наверняка можно утверждать, что Т-14 "Армата" не будет в Украине. Это очень вероятно из-за потенциального репутационного ущерба от потери "престижной" машины в бою, а также из-за потребности в производстве большего количества танков, который можно удовлетворить только за счет других вариантов" , – отмечает разведывательное ведомство.

В Минобороны Британии напомнили, что T-14 "Армата" представили еще 9 мая 2015 года в Москве, когда он заглох во время репетиции, и в 2021 году он не появился в армии РФ, как это анонсировали.