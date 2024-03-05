Польская оппозиция хочет полного эмбарго на агропродукцию из Украины и РФ

Депутаты оппозиционной партии президента Анджея Дуды "Право и справедливость" внесут в Сейм проект резолюции, в котором содержится призыв к правительству ввести полное эмбарго на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию из Украины и России, выйти из "Зеленого курса" ЕС и ввести субсидии для фермеров, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как заявил депутат Мариуш Блащак, резолюция содержит три основных положения.

"Во-первых, это вопрос, который определяет, быть или не быть польскому сельскому хозяйству, то есть эмбарго на импортируемые из Украины продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Конечно, мы за то, чтобы это эмбарго распространялось также на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, поступающую из России и Беларуси" , - сказал Блащак.

Он добавил, что вторым требованием резолюции является отказ от так называемого

"Зеленого курса" ЕС. "Зеленый курс действительно чрезвычайно опасен для будущего сельского хозяйства – польского и европейского сельского хозяйства" , - сказал он.

"Третий пункт касается поддержки, компенсации фермерам, которые несут убытки, связанные со всем, что связано с восстановлением Российской империи Путиным и последствиями войны, которая является результатом нападения России на Украину. Польское правительство обязано поддерживать фермеров" , - добавил Блащак.

Он сообщил, что "ПиС" будет ходатайствовать о рассмотрении проекта резолюции на сессии Сейма, которая начнется 6 марта.

Бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий ("ПиС") заявил, что "резолюция обязывает правительство предпринять немедленные действия, которые защитят интересы польской деревни и всей польской экономики".