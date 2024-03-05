Рада на этой неделе не будет собираться: заседания отменили

В Верховной Раде перенесли заседания, которые должны состояться на этой неделе. Речь идет о 6, 7 и 8 марта. Об этом рассказали несколько собеседников в парламенте, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

"Официальная причина - надо сформулировать отчет для конгресса США" , - говорит один из источников.

Для этого значительная часть парламентариев от "Слуги народа" планирует рабочую командировку в пределах Украины. Оно будет касаться военных и оборонных вопросов.

Однако настоящая причина, как объясняют депутаты, - бунт оппозиционных фракций.

"Причина - парламентский кризис. Оппозиция грозится ставить все свои поправки и тормозить рассмотрение любых инициатив в зале, пока им не начнут давать разрешение на заграничные поездки и командировки" , - объяснил один из нардепов.

Добавим, о том, что в Верховной Раде отменили заседание на этой неделе, также писал в своем Telegram-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Сегодня коалиция отменяет 3 дня голосования. Фактически, Рада не будет заседать месяц" , - сообщал нардеп.

По его словам, в повестке дня у парламента было много важных законов: социальные, образовательные, военные и как минимум 10 ратификаций.