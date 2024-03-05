"Транспортный безвиз": Еврокомиссия предлагает ужесточить требования к Украине

Еврокомиссия во вторник выдвинула предложение продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, но решила внести в него изменения, сообщает Европейская правда.

Как отметили в комиссии, предложения включают обновление соглашения с Украиной "с целью улучшения его практической реализации и правоприменения, сохраняя при этом его цели и сферу действия".

Изначально соглашение было подписано в июне 2022 года и позже продлено до конца июня 2024 года. Такое же соглашение было подписано с Молдовой. Договоренности предоставляют двусторонние транспортные права украинским, молдавским и европейским перевозчикам на территории друг друга.

Поскольку традиционные транспортные маршруты в регионе нарушены или закрыты из-за агрессивной войны России против Украины и недоступности Черного моря как традиционного торгового пути для двух стран, продление соглашения по крайней мере до конца 2025 года поможет обезопасить цепи поставок, отметили в комиссии.

При этом комиссия заявила, что решила изменить соглашение с Украиной "на основе обмена мнениями с государствами-членами, Украиной и заинтересованными сторонами".

Изменения предлагают:

сделать обязательным наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки, и что перевозка осуществляется в соответствии с соглашением;

сделать обязательным наличие специальных документов, удостоверяющих, что операция без груза непосредственно связана с транзитной или двусторонней операцией, как того требует соглашение;

усилить контроль за соблюдением автоперевозчиками обязательств, связанных с операциями, разрешенными соглашением, борьбу с мошенничеством и подделкой водительских документов, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения: такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии;

добавить новую защитную оговорку: если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом регионе наблюдается значительное нарушение, которое может быть связано с соглашением, действие соглашения может быть приостановлено в этом географическом регионе.

При этом комиссия подчеркнула, что соглашение было очень положительным как для ЕС, так и для Украины, позволив значительно увеличить их экспорт на рынки друг друга.