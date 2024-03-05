Минобороны впервые купит беспилотники из-за тендера на Prozorro

Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" – закупочная организация Министерства обороны, которое занимается вооружением и военной техникой, – впервые купит дроны через тендер на Prozorro, сообщает Лига.Бизнес.

Агентство хочет купить 15 000 беспилотных авиационных комплексов типа DJI Mavic 3E (ожидаемая стоимость – 2 млрд грн) и 5000 дронов типа DJI Mavic 3 Thermal (ожидаемая стоимость 989 млн грн). Ожидаемая стоимость рассчитана путем вывода средней цены на основе полученных коммерческих предложений.

Срок поставки – до 31 мая 2024 года.

Закупка будет производиться путем применения рамочного соглашения, которое позволит не раскрывать чувствительную информацию для общего доступа.