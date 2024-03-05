Украинцы за рубежом тратят более миллиарда долларов ежемесячно – НБУ

Начиная с апреля 2023 года, общий объем ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов. В частности, ежемесячные расходы украинцев на личные цели превышают 1 млрд долларов, пишет Руслан Кисляк, РБК-Украина.

Статистика Национального банка позволяет отследить, как изменились объемы и структура расходов украинцев за рубежом с начала полномасштабной войны.

Справка. Статистика НБУ не "различает" расходы украинцев, находившихся за рубежом до начала большой войны, и тех, кто уехал уже после полномасштабного вторжения России в Украину. И речь идет исключительно об операциях по банковским картам.

В январе 2022 года, накануне большой войны, украинцы за рубежом потратили 698 млн долларов. Львиную часть этих средств, а именно 509 млн долларов, Национальный банк идентифицирует как средства, потраченные на деловые поездки. И только 189 млн долларов было потрачено на личные цели.

Аналогичная ситуация сохранялась в феврале 2022-го. Из израсходованных украинцами за рубежом 812 млн долларов – 545 млн были потрачены на деловые поездки и только 267 млн – на личные цели.

Но ситуация кардинально изменилась в марте. Общий объем расходов украинцев за границей резко (вдвое) увеличился – до 1,627 млрд долларов. При этом доля расходов на деловые поездки уменьшилась по сравнению с "мирными" месяцами – до 408 млн долларов. А доля личных расходов выросла почти в пять раз – до 1,219 млрд долларов.

В мае общие расходы украинцев за границей составили уже 1,927 млрд долларов. Из них 1,503 млрд – на личные цели.

До февраля 2023 года ежемесячные общие расходы украинцев за рубежом держались на отметках примерно от 1,8 до 2 млрд долларов, превысив отметку в два миллиарда в январе 2023-го. При этом расходы на личные цели держались в диапазоне от 1,4 до 1,6 млрд долларов ежемесячно.

Картина расходов изменилась в марте 2023 года. После почти 2 млрд долларов общих расходов в феврале – в марте объем расходов снизился до около 1,6 млрд. А начиная с апреля общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов.

Аналогичная тенденция наблюдается с расходами на личные цели – начиная с апреля 2023 года они едва превышают 1 млрд долларов ежемесячно.

Напомним, согласно данным, озвученным премьер-министром Денисом Шмыгалем, украинские предприниматели, работающие в Польше, в 2022-2023 годах уплатили налоги и взносы на социальное страхование в польский бюджет на общую сумму 2,3 млрд евро.

При этом Шмигаль добавил, что приехавшие в Польшу украинцы своими банковскими картами рассчитались в польских магазинах и оставили польскому бизнесу 4 млрд евро.