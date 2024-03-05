Пограничники спасли мужчину, который три дня бродил по горам

Военнослужащие Чопского отряда нашли вблизи украинско-словацкой границы обессиленного мужчину, который планировал незаконно пересечь госграницу.﻿﻿ Об этом заявили в Госпогранслужбе, сообщает Украинская правда.

Пограничный наряд отделения "Княгиня", который патрулировал горный участок, во время несения службы увидел человека, который лежал на земле. Правоохранители заметили, что мужчина крайне истощен и, прежде всего, дали ему пить и накормили.

Задержанный рассказал, что уже три дня блуждал в горах без еды и воды. 30-летний винничанин намеревался пробраться в Словакию.

Он самостоятельно проложил маршрут по онлайн картам. Преодолевая сложную местность, мужчина не удержался на скале и упал с крутого склона. Во время падения он потерял мобильный телефон, поэтому не мог позвонить и позвать на помощь.

Он пытался продолжать движение, однако, из-за полученных при падении травм, передвигался медленно, порой полз и на третий день голода и обезвоживания смог преодолеть лишь 500 метров. Когда его нашли пограничники, мужчина совсем потерял силы и заснул на земле.

Мужчине оказали неотложную помощь и вызвали скорую. В то же время на правонарушителя составили административно-процессуальные документы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Дело будет передано в суд.