Украинским компаниям грозят штрафы из-за блокады границы

Из-за блокады на границе ряд компаний испытывает трудности по выполнению обязательств перед заказчиками, что приводит к штрафным санкциям со стороны покупателей, отмене новых заказов и потере клиентов. Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), сообщает Укринформ.

"Мы в Европейской Бизнес Ассоциации внимательно наблюдаем за ситуацией на польско-украинской границе. Блокада оказывает непосредственное влияние на деятельность большинства наших членских компаний, от нее одинаково страдают как импортеры, так и экспортеры. Сейчас ситуация еще хуже, чем была в конце прошлого года, и мы не видим признаков урегулирования в ближайшее время. К тому же ситуация становится все более напряженной, учитывая появление вопиющих случаев высыпания зерна, порчи транспорта и т.д." , - сообщили в ЕБА.

В Бизнес Ассоциации отмечают, что из-за блокады компании испытывают трудности по выполнению обязательств перед заказчиками, что приводит к штрафным санкциям со стороны покупателей, отмене новых заказов и потере клиентов.

Невозможность импорта необходимого сырья или комплектующих создает риски для украинских производств. Все это оказывает непосредственное влияние на доступ населения в Украине к необходимым товарам и бесперебойную работу предприятий.

Поскольку большинство товаров наших компаний следует через Польшу транзитом, эта ситуация оказывает влияние и на страны ЕС. Пока не будет создан действенный предохранитель на уровне ЕС, который сделал бы невозможным блокирование границы и перекрытие критически важных магистральных путей, такие действия могут продолжаться.