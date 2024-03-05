Украинским компаниям грозят штрафы из-за блокады границы
Из-за блокады на границе ряд компаний испытывает трудности по выполнению обязательств перед заказчиками, что приводит к штрафным санкциям со стороны покупателей, отмене новых заказов и потере клиентов. Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), сообщает Укринформ.
"Мы в Европейской Бизнес Ассоциации внимательно наблюдаем за ситуацией на польско-украинской границе. Блокада оказывает непосредственное влияние на деятельность большинства наших членских компаний, от нее одинаково страдают как импортеры, так и экспортеры. Сейчас ситуация еще хуже, чем была в конце прошлого года, и мы не видим признаков урегулирования в ближайшее время. К тому же ситуация становится все более напряженной, учитывая появление вопиющих случаев высыпания зерна, порчи транспорта и т.д.", - сообщили в ЕБА.
В Бизнес Ассоциации отмечают, что из-за блокады компании испытывают трудности по выполнению обязательств перед заказчиками, что приводит к штрафным санкциям со стороны покупателей, отмене новых заказов и потере клиентов.
Невозможность импорта необходимого сырья или комплектующих создает риски для украинских производств. Все это оказывает непосредственное влияние на доступ населения в Украине к необходимым товарам и бесперебойную работу предприятий.
Поскольку большинство товаров наших компаний следует через Польшу транзитом, эта ситуация оказывает влияние и на страны ЕС. Пока не будет создан действенный предохранитель на уровне ЕС, который сделал бы невозможным блокирование границы и перекрытие критически важных магистральных путей, такие действия могут продолжаться.
"Сейчас компании ищут альтернативные логистические маршруты, переориентируются на другие доступные пункты пропуска, однако это влечет за собой существенное удорожание транспортных расходов, что влияет на себестоимость продукции и ценовую конкурентоспособность компаний. Компании также рассматривают переориентацию на другие виды транспорта, например сейчас активно обсуждается возможность использование контрейлерных поездов", - подчеркнули в ЕБА.