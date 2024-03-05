Арахамия объяснил отмену заседаний Рады на этой неделе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дал разъяснения относительно отмены заседаний Верховной Рады на этой неделе, отметив, что депутаты будут работать с военными, но из-за вопросов безопасности это не должно анонсироваться, сообщает Украинская правда.

"Теперь по поводу наших планов на ближайшее время. Мы неоднократного говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными - на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации.

Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда оно будет выполнено - они вернутся к работе в сессионном зале" , – сообщил Арахамия.

По его словам, эта работа депутатов не должна анонсироваться по вопросам безопасности.

"Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не мешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь что угодно и в любой момент" , - добавил Арахамия.

При этом глава фракции "Слуга народа" раскритиковал оппозицию, потому что "кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию, кто-то в командировки, которые выбивались в Европарламенте, другие хотели заняться правкотерроризмом, еще одни - выступлениями и трансляциями в ТикТок".

"Это явно не то, чего ждут наши военные, и наши партнеры. И это точно не то, что приближает победу" , - отметил Арахамия.

Перед этим сообщалось, что в Верховной Раде отменили заседания на этой пленарной неделе.

По данным издания, на этой неделе должно было быть два пленарных заседания. Накануне было проведено заседание согласительного совета, на котором депутаты "Европейской солидарности" и "Голоса" протестовали, что их не отпускают в заграничные командировки. В результате во вторник было решено вообще отменить заседание на этой неделе.