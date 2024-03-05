Суд в Гааге выдал ордер на арест двух военных командующих РФ

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ в рамках расследования потенциальных военных преступлений России в Украине, совершенных в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года, сообщает Европейская правда.

Речь идет о командующем дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Сергее Кобылаше и командующем ЧФ РФ Викторе Соколове.

Оба ордера были выданы на основании ходатайств, поданных стороной обвинения.

Палата досудебного производства II считает, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные силами, находившимися под их командованием, по объектам электроэнергетической инфраструктуры Украины в указанный период.