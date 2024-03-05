Встреча Зеленского и Орбана не состоится: Будапешт назвал причину

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского не состоится, пока Киев "не вернет права" венгерскому национальному сообществу, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

Он заявил, что ответ украинской стороны на 11 требований Будапешта относительно прав венгров на Закарпатье якобы был "неконструктивным".

Министр отметил, что во время встречи в Ужгороде он заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе и главе офиса Зеленского Андрею Ермаку, что Венгрия ожидает возвращения венгерскому нацменьшинству на Закарпатье прав, которые оно имело до 2015 года.

Будапешт решил предоставить Киеву документ из 11 пунктов о том, какие решения должна принять украинская сторона.

"Ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержит никакого прогресса в этой сфере" , - заявил Сийярто.

Встреча Зеленского и Орбана

Министр добавил, что Венгрия направит свой официальный ответ Украине в течение завтрашнего дня. По его словам, условия для встречи на высшем уровне, а именно Зеленского и Орбана, якобы не могут быть выполнены до тех пор, пока Киев не примет законы, "возвращающие права" венгерского национального сообщества.

Что предшествовало

29 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приезжал в Ужгород, где встретился главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Чиновники отметили, что переговоры будут касаться нормализации украино-венгерских отношений.

Сийярто сказал, что встреча венгерского премьера с украинским президентом будет иметь смысл, "если это может дать результат". Требования Венгрии к Украине обычно касаются венгерской общины на Закарпатье.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в Украине был принят рамочный закон о национальных меньшинствах в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Затем, по требованию Венецианской комиссии, имплементировали все кроме одной рекомендации.

Еще в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи.