Российские войска обстреляли центр Херсона: ранен мужчина

Около 15:00 вторника российские войска с временно оккупированного левобережья обстреляли центр города Херсона. Ранения получил 52-летний мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в соцсетях.

Раненый мужчина доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму, огнестрельное ранение спины, вывих плеча и тому подобное.

Это уже не первый обстрел жилых кварталов города за день.

Из-за вражеских ударов повреждены линии электропередач и частный автомобиль.

Также днем оккупационные войска ударили по административному зданию в Херсоне. Помещение подверглось серьезным разрушениям.

Что предшествовало: Российские войска дважды за утро обстреляли Херсон, пострадали 77-летняя женщина и 76-летний мужчина.