Экс-генсек НАТО раскритиковал Шольца за чрезмерную нерешительность

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за чрезмерную нерешительность, сообщает Европейская правда.

Заявление Расмуссена приводит dpa.

"Нам нужны главы государств, которые действуют решительно. Нам нужно гораздо более решительное немецкое правительство. Канцлер Шольц слишком медленный, слишком нерешительный. Он не похож на лидера", – сказал он, говоря о развязанной РФ войне против Украины.

Расмуссен, в частности, критикует отказ Шольца поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Я не понимаю, почему Германия не поставляет Taurus", – отметил он.

Бывший глава НАТО также убежден, что Европа должна перейти на военную экономику и обеспечить Украину всем необходимым вооружением.

"Мы должны наконец осознать серьезность ситуации. Путин не отступит, особенно до выборов в США", – добавил он.

Кроме того, он высказался за скорейшее предоставление Украине приглашения к вступлению в НАТО.

"Я не знаю, произойдет ли это на саммите НАТО в июле. Но я хотел бы возразить аргумент, что невозможно начать процесс вступления, пока в Украине продолжается война", – подчеркнул Расмуссен.

Шольц ранее заявил, что Германия должна сохранить контроль над развертыванием дальнобойных ракет Taurus в Украине, что возможно только с присутствием на украинской территории немецких солдат – именно поэтому передача такого вооружения невозможна.

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о войне РФ против Украины, заявил, что пришло время активизироваться и "не быть трусами".