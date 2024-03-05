В работе Facebook и Instagram произошел сбой: пользователей выбросило из аккаунтов
Facebook и Instagram не работают, пользователей выбросило из их аккаунтов, сообщает Экономическая правда.
Некоторые пользователи вообще не могут войти, в других – не обновляются страницы.
При авторизации появляется ошибка. Система просит повторить попытку входа в аккаунт.
Сервис Downdetector отмечает, что пользователи массово жалуются на то, что не могут войти в Facebook и Instagram. Также Downdetector фиксирует жалобы на сбой в работе YouTube.
Менее чем за 10 минут на сервис поступило более 200 тысяч жалоб о перебоях в работе Facebook и более 45 тысяч - Instagram.
Сама компания Meta пока что не комментировала сбой.