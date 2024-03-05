Дуда: Польша готова защищать всю территорию НАТО, включая Литву
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна в случае необходимости готова присоединиться к защите всей территории НАТО, включая Литву, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал во время общения с литовским коллегой Гитанасом Науседой, сообщает LRT.
Обращаясь к Науседе, Дуда подчеркнул, что Литва может рассчитывать на польские войска.
"Сегодня я говорю о коллективной обороне. Господин президент, мы готовы и уверяю вас, что Литва может на нас рассчитывать. Если потребуется, польские войска станут бок о бок с литовскими войсками, чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО от вражеского нападения", – сказал Дуда.
Вместе с Науседой он наблюдали вместе за польскими национальными военными учениями Dragon-2024.
Эти учения демонстрируют готовность Польши защищать территорию НАТО, подчеркнул польский президент.
"И это означает не только польскую территорию, но и литовскую территорию и территорию других стран Балтии, если это будет необходимо", – сказал Дуда.
Ранее сообщалось, что в апреле-мае Литва проведет самые масштабные военные учения за последние 30 лет.
Как известно, в Польше проходят учения Dragon-24, которые являются частью более крупных маневров Steadfast Defender.
Steadfast Defender называют крупнейшими учениями НАТО с 1988 года.