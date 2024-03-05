Зеленский: Для российских террористов нет и не будет безопасных гаваней в Черном море

Президент Владимир Зеленский заявил, что возможности украинских сил обороны доказали, что для российских террористов нет и не будет безопасных гаваней в Черном море, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Я хочу сегодня поблагодарить всех наших воинов, всех подразделений, которые восстанавливают безопасность и контроль и в украинском небе, и в нашем Черном море. Украина доказала, на что мы способны, на что способна наша сила. Об этом говорит и количество сбитых российских военных самолетов и возможности наших ребят относительно российского флота.

Нет уже для российских террористов безопасных гаваней в Черном море и не будет. И не будет для них безопасного пространства в небе – при достаточной нашей украинской прочности. Это касается как поставок от партнеров, так и нашего внутреннего производства".

Также Зеленский сообщил, что провел несколько совещаний.

"Был отчет Минстратегпрома относительно нашего оборонного производства, а также соответствующей коммуникации с партнерами. Достигнутые недавно договоренности реализуем как можно быстрее – по поставкам и совместным проектам. Я благодарен всем в мире, кто помогает принципиально, вовремя и без сбоев.

Также провел совещание с международным блоком правительства, Офиса по ключевым проблемным вопросам по отдельным направлениям. Планируем наши действия на этот месяц, этой весной, чтобы дать Украине необходимую силу и необходимые возможности".