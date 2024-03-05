В Литве назвали количество украинских беженцев, проживающих в стране

Сейчас в Литве проживает более 41 тысяч военных беженцев из Украины, это количество за год практически не изменилось, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Департамента миграции.

По состоянию на 4 марта у 41 422 беженцев из Украины был временный вид на жительство, выданный на основании временной защиты в Литве.

Правда, в ближайшее время это число немного увеличится, поскольку еще примерно 1,2 тысяч заявок, поданных в последние недели февраля, сейчас находятся в обработке.

В марте прошлого года, когда Департамент миграции также завершил ежегодный обмен таких документов, действующий вид на жительство в Литве на основании временной защиты имели в целом 41 933 беженца из Украины.

В прошлом году более 12 тысяч украинских военных беженцев снова прибыли в Литву и впервые получили временный вид на жительство на основании временной защиты.

Практически неизменное количество действующих временных видов на жительство, по данным Департамента миграции, свидетельствует о том, что в течение года прибыло почти столько же новых беженцев от украинской войны, сколько выехало.

Ранее правительство Литвы продлило срок, в течение которого "категории владения государственным языком не применяются к трудоустройству иностранцев, находящихся под временной защитой в Литве".

По данным Министерства социальной защиты и труда, почти 30 тысяч украинцев нашли работу в Литве с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.