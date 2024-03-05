Министр обороны Германии отреагировал на заявление Макрона "не быть трусами"

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к союзникам Украины "не быть трусами" не помогает решить проблемы с военной поддержкой Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом Писториус заявил 5 марта во время визита в Швецию, сообщает AFP.

По мнению главы немецкого Минобороны, дискуссии о западных войсках в Украине или о том, "что у нас больше смелости или меньше смелости", не нужны.

"Это то, что на самом деле не помогает решить проблемы, которые мы имеем, когда речь идет о помощи Украине", – добавил Писториус.

Напомним, президент Франции, говоря о войне РФ против Украины, заявил, что пришло время активизироваться и "не быть трусами".

На прошлой неделе Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.