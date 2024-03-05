Bloomberg: Доходы России от продажи нефти и газа в феврале выросли на 80%

Доходы России от продажи нефти и газа в феврале подскочили более чем на 80% по сравнению с прошлым годом и превысили 10 миллиардов долларов. Это произошло благодаря росту цен на российскую нефть, несмотря на западные санкции, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В прошлом месяце поступления в бюджет РФ от налогов на нефть и газ составили 945,6 млрд рублей (10,4 млрд долларов), сообщило во вторник Министерство финансов РФ.

Налоги на нефть и нефтепродукты, на которые приходится 84% всех поступлений от углеводородов, выросли более чем вдвое, согласно расчетам Bloomberg, основанным на этих данных.

Нефтяной и газовый секторы России являются ключевым источником поступлений в казну, которая находится под давлением растущих военных расходов, связанных с вторжением РФ в Украину.

Чтобы ограничить доходы России от продажи нефти, западные страны ввели санкции, которые привели к падению цены на нефть марки Urals ниже 50 долларов за баррель в феврале 2023 года.

Тогда Европейский Союз запретил большую часть морского импорта нефти и нефтепродуктов из России, а страны "Большой семерки" установили ограничение на цену на уровне 60 долларов за баррель для российских нефтяных грузов. Хотя покупатели из других стран могут свободно покупать российские баррели по более высокой цене, танкерам запрещено пользоваться западными услугами, такими как страхование и доставка, для этих поставок.

Москва ограничила влияние ценового ограничения, используя огромный теневой флот танкеров и работая с незападными покупателями, посредниками и поставщиками услуг.

Однако с ноября США и их союзники ужесточили контроль за соблюдением ценового лимита, введя санкции против нескольких судов и трейдеров за нарушение ограничений. Чтобы "защитить" денежные потоки в бюджет, Россия активировала так называемый механизм "ценового пола", обязав производителей платить налоги, исходя из искусственного дисконта в 15 долларов за баррель для Urals в Brent.