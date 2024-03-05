СМИ: В РФ признали Коломойского "экстремистом" и конфисковали его активы

Районный суд российской республики Адыгея запретил работу компании украинского бизнесмена Игоря Коломойского, внес его в "список экстремистов" и принял решение о конфискации его активов, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет русская служба BBC.

По данным газеты "Коммерсантъ", дело рассматривалось в закрытом режиме.

Суд заявил, что вместе с имуществом Коломойского он также конфисковал активы бывшего владельца Смоленского банка Павла Шитова.

В решении суда говорится, что власти РФ конфискуют имущество Коломойского на миллиарды рублей, а также около 500 земельных участков в четырех российских регионах, в том числе в Подмосковье.

Коломойского признали "экстремистом" в связи с "финансированием вооруженных формирований Украины".

Суд Адыгеи обвинил Коломойского в поддержке новой власти Украины после Революции достоинства 2014 года, работе главой Днепропетровской ОГА и финансовом обеспечении украинских вооруженных формирований.

Напоминаем:

2 сентября 2023 года Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.

Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца, до 25 апреля. Кроме этого, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.