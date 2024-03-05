Ливан выпустил 30 ракет по Израилю: треть целей удалось перехватить
С территории Ливана выпустили 30 ракет для обстрела Кирьят-Шмоны в Израиле. Треть целей удалось перехватить, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает The Times of Israel.
По данным ЦАХАЛа, во время последнего обстрела Кирьят-Шмоны из Ливана было выпущено около 30 ракет.
В нем говорится, что по меньшей мере 10 снарядов были успешно перехвачены системой ПВО "Железный купол".
Сообщений о разрушениях и травмированных нет.
Что предшествовало
Напомним, еще в декабре прошлого года издание The Times сообщало о том, что Израиль может приступить к наземной операции против "Хезболлы" на юге Ливана.
В стране опасаются, что боевики "Хезболлы" могут также вторгнуться в Израиль, как и ХАМАС в октябре прошлого года. В рамках операции израильские военные, видимо, хотят оттеснить участников террористической группировки от границы.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что агрессия "Хезболлы" против Израиля может вынудить страну начать военные действия в Ливане. Атаки боевиков приближают эскалацию.