Ливан выпустил 30 ракет по Израилю: треть целей удалось перехватить

С территории Ливана выпустили 30 ракет для обстрела Кирьят-Шмоны в Израиле. Треть целей удалось перехватить, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, во время последнего обстрела Кирьят-Шмоны из Ливана было выпущено около 30 ракет.

В нем говорится, что по меньшей мере 10 снарядов были успешно перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Другие clip shows multiple Iron Dome interceptions over Kiryat Shmona. pic.twitter.com/cjGBfamZc4 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 5, 2024

Сообщений о разрушениях и травмированных нет.

Что предшествовало

Напомним, еще в декабре прошлого года издание The Times сообщало о том, что Израиль может приступить к наземной операции против "Хезболлы" на юге Ливана.

В стране опасаются, что боевики "Хезболлы" могут также вторгнуться в Израиль, как и ХАМАС в октябре прошлого года. В рамках операции израильские военные, видимо, хотят оттеснить участников террористической группировки от границы.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что агрессия "Хезболлы" против Израиля может вынудить страну начать военные действия в Ливане. Атаки боевиков приближают эскалацию.