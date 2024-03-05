В Польше решили создать беспилотные войска по примеру Украины

Сделав выводы из войны в Украине, в Польше решили создать беспилотные войска, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает legaartis.pl.

"Изучив уроки войны в Украине, мы создаем беспилотный военный компонент. Мы создаем подразделения беспилотников" , - сказал Косиняк-Камыш.

При этом, по его словам, речь идет не только о дронах.

"Их использование оправдано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть наземные дроны. Вчера на совещании с руководством ВМС мы говорили об использовании беспилотников и о том, как адаптировать технику, чтобы не оставаться сзади" , - отметил польский министр.

Создание Сил беспилотных систем в Украине

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

В Минобороны объясняли, что создание отдельного рода войск поможет использовать все преимущества беспилотных средств. Новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами, но и накапливать и проводить оценку применения дронов.