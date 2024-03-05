Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА в нескольких областях Украины (Обновлено)
Вечером 5 марта Воздушные силы ВСУ сообщили об ударных БпЛА в нескольких областях Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА".
Также тревогу из-за беспилотников объявили на Харьковщине.
В 22:21 воздушную тревогу объявили в Полтавской области.
В 22:28 об угрозе применения ударных дронов сообщили в Николаевской и Херсонской областях.
В 22:35 воздушную тревогу объявили и в Одесской области.
В 23:16 военные уточнили, что БпЛА на Полтавщине следуют в направлении Миргорода; 2 Группы "шахедов" в Харьковской области – северо-западным курсом; "Шахеды" на Херсонщине – в направлении Николаевщины; группа дронов в Одесской области – курсом на Виннитчину, несколько новых групп БпЛА из Черного моря приближаются к Одессе.
Также корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрывах в Одессе.
Также о тревоге было объявлено в Сумской и Черниговской областях.
В 23:55 воздушную тревогу объявили в Киевской области.