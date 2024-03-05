Шмыгаль рассказал, как планирует возвращать украинцев из-за границы

Власти намерены создавать в Украине стимулы, чтобы украинские беженцы возвращались на Родину, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабинета министров.

"Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации. На это работают программы внутри страны. Такие как єВідновлення, єОселя, гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса" , — отметил он.

По словам Шмыгаля, из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено 9,3 млрд грн для Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областей.

Денежные средства пойдут на ремонт жилых домов, школ, больниц, объектов критической инфраструктуры.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал уехавших за границу украинцев вернуться и помочь стране.