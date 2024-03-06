ISW: Россия готова терять самолеты для продвижения в Донецкой области
Российские самолеты продолжают наносить относительно большое количество авиаударов по Украине, несмотря на сообщения украинских официальных лиц о том, что украинские силы сбили несколько бомбардировщиков в течение последних недель. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Издание Forbes сообщило 4 марта, что российские самолеты Су-34 в сопровождении самолетов Су-35 осуществляют по сто и более вылетов в день для нанесения бомбовых ударов по украинским позициям на расстоянии 25 миль (около 40 километров).
5 марта New York Times сообщила, что российская тактика меняется в сторону интенсификации операций в воздушном пространстве и что "более агрессивная" воздушная поддержка российских войск на линии фронта помогла российским войскам в последнее время продвинуться вперед в восточной Украине.
Эти отчеты свидетельствуют о том, что российские ВВС поддерживают высокий темп воздушных операций в Украине и, возможно, готовы мириться с рисками для самолетов, вероятно, потому, что российское командование решило, что положительные эффекты от таких воздушных операций перевешивают расходы, связанные с выполнением таких миссий.
Военные аналитики напомнили, что российские войска использовали удары планирующих бомб для тактического эффекта при захвате Авдеевки в середине февраля и, вероятно, пытаются повторить такой эффект для поддержки наступательных операций, продолжающихся на других участках фронта.
ISW не может самостоятельно проверить украинские сообщения о сбивании самолетов Су-34 в течение последних недель.
Ключевые выводы ISW за 5 марта
- Украина уничтожила большой корабль Черноморского флота проекта 22160 "Сергей Котов" у берегов Керченского пролива в ночь с 4 на 5 марта.
- Российские военные блогеры отреагировали на затопление "Сергея Котова", осудив отсутствие реакции российского военного командования на инцидент и развернув более широкую критику бюрократической инертности российского военного аппарата.
- Похоже, российская авиация продолжает наносить относительно большое количество авиаударов по Украине, несмотря на сообщения украинских официальных лиц о том, что украинские силы сбили несколько бомбардировщиков за последние недели.
- Россия и Китай углубляют свое стратегическое сотрудничество в космосе, включая сотрудничество в области спутникового наблюдения и исследования космоса.
- Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест двух высокопоставленных российских командиров за их ответственность в совершении российских военных преступлений - это впервые МУС выдвинул обвинения российским военным командирам.
- Сообщается, что российские войска управляют "черным рынком" для продажи украинских военнопленных, в том числе российским парамилитарным группам, которые, возможно, осуществляют обмен военнопленными с Украиной.
- Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александру Мустята 5 марта заявил, что Кремль начал проводить многолетние гибридные операции, направленные на дестабилизацию Молдовы и препятствование ее вступлению в ЕС.
- Российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Донецка на фоне продолжения позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 5 марта.
- Сообщается, что российские власти расформировывают подразделения бывшей группы Вагнера, которые должны были войти в Росгвардию или сейчас находятся в Беларуси.
- Российские правоохранители, вероятно, усилят репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму.