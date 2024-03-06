ISW: Россия готова терять самолеты для продвижения в Донецкой области

Российские самолеты продолжают наносить относительно большое количество авиаударов по Украине, несмотря на сообщения украинских официальных лиц о том, что украинские силы сбили несколько бомбардировщиков в течение последних недель. ﻿﻿Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Издание Forbes сообщило 4 марта, что российские самолеты Су-34 в сопровождении самолетов Су-35 осуществляют по сто и более вылетов в день для нанесения бомбовых ударов по украинским позициям на расстоянии 25 миль (около 40 километров).

5 марта New York Times сообщила, что российская тактика меняется в сторону интенсификации операций в воздушном пространстве и что "более агрессивная" воздушная поддержка российских войск на линии фронта помогла российским войскам в последнее время продвинуться вперед в восточной Украине.

Эти отчеты свидетельствуют о том, что российские ВВС поддерживают высокий темп воздушных операций в Украине и, возможно, готовы мириться с рисками для самолетов, вероятно, потому, что российское командование решило, что положительные эффекты от таких воздушных операций перевешивают расходы, связанные с выполнением таких миссий.

Военные аналитики напомнили, что российские войска использовали удары планирующих бомб для тактического эффекта при захвате Авдеевки в середине февраля и, вероятно, пытаются повторить такой эффект для поддержки наступательных операций, продолжающихся на других участках фронта.

ISW не может самостоятельно проверить украинские сообщения о сбивании самолетов Су-34 в течение последних недель.

Ключевые выводы ISW за 5 марта