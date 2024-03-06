Курс валют НБУ на 6 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 6 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 марта, вырос до уровня 38.3943 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 41.6463 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 48.6878 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 43.3198 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.6311 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.394 300 EUR Евро 41.646 300 GBP Фунт стерлингов 48.687 800 CHF Швейцарский франк 43.319 800 PLN Польский злотый 9.631 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.