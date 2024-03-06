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Курс валют НБУ на 6 марта

Курс валют НБУ на 6 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 6 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 марта, вырос до уровня 38.3943 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 41.6463 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 48.6878 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 43.3198 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.6311 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.394300 +0.0808
EUR Евро 41.646300 +0.103
GBP Фунт стерлингов 48.687800 +0.1254
CHF Швейцарский франк 43.319800 +0.0326
PLN Польский злотый 9.631100 +0.0159

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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