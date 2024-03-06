Курс валют НБУ на 6 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 6 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 5 марта, вырос до уровня 38.3943 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 41.6463 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 13 коп до 48.6878 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 43.3198 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.6311 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.394300
|EUR
|Евро
|41.646300
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.687800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.319800
|PLN
|Польский злотый
|9.631100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.