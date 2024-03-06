На передовой за сутки произошло почти 90 столкновений: где больше всего атак

За прошедшие сутки на передовой произошло 86 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Новопавловском (39) и Авдеевском (23) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 6 марта.

Всего враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 154 обстрела из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Кисловка, Митрофановка Харьковской области; Новоегоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Богдановка, Курдюмовка, Дружба, Семеновка, Угледар Донецкой области; Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отбиты 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Пречистовки и Красногоровки Донецкой области, где враг, 39 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг совершил 5 атак в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 1 зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и 1 радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".