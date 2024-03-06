В Хмельницкой области есть обесточивания из-за атаки "Шахедов" на энергообъект – ОВА
В результате ночной атаки "Шахедами" в Хмельницкой области поврежден объект инфраструктуры − несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. Об этом заявили в Хмельницкой ОВА, сообщает Украинская правда.
"Ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО сбили 6 БПЛА типа "Шахед" в пределах Хмельницкой области. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что повреждены крыша и потолок частного дома.
Погибших и травмированных нет. Все соответствующие службы работают, подытожили в ОВА.