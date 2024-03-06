Конгрессмены США внесли законопроект о запрете TikTok

Законодатели внесли в Конгресс США законопроект, который потребует от китайской компании ByteDance отказаться от TikTok, чтобы избежать запрета видеоприложения на территории страны, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Представители Майк Галлахер и Раджа Кришнамоорти представили законопроект, получивший название "Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками". В законопроекте говорится, что TikTok контролируется иностранным противником и представляет угрозу национальной безопасности США.

"Вот мое послание TikTok: порвите с китайской коммунистической партией или лишитесь доступа к своим американским пользователям" , - заявил Галлахер, глава специального комитета Палаты представителей по китайской коммунистической партии.

Если законопроект будет принят, у ByteDance будет около пяти месяцев, чтобы отказаться от TikTok, в то время как веб-хостинговые компании и магазины приложений, такие как принадлежащие Apple и Google будут вынуждены прекратить поддержку этого приложения и других, связанных с ByteDance.

"Этот законопроект является прямым запретом TikTok, как бы авторы ни пытались это завуалировать. Этот закон попирает права 170 миллионов американцев на Первую поправку и лишает 5 миллионов малых предприятий платформы, на которую они полагаются для развития и создания рабочих мест" , - говорится в заявлении представителя TikTok.

Предлагаемый законопроект является последним шагом в многолетних усилиях Вашингтона по борьбе с TikTok и его предполагаемыми связями с китайской коммунистической партией, которые генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу отрицает.