В Молдове заявили, что хотят вступить в ЕС раньше 2030 года

Спикер парламента Игорь Гросу считает, что Молдова может вступить в ЕС еще до 2030 года. Такое мнение он высказал в интервью румынскому изданию digi24, сообщает Европейская правда.

В ответ на вопрос, когда Молдова может присоединиться к ЕС, Гросу ответил, что президент Майя Санду поставила целью вступление до 2030 года.

"Это цель, которую мы перед собой поставили. Я поддерживаю эту цель, но одновременно сказал коллегам и говорю всем, что мы будем стремиться ускорить этот процесс" , – сказал Гросу.

Он пояснил, что, по его мнению, Молдова и Украина, а также вся Европа сегодня переживают ускоренную динамику – события быстро меняются, чего не было еще 10 лет назад.

"Мы должны адаптироваться, находить возможности и в этой сложной ситуации. Думаю, что мы начали этот процесс с 2022 года, и до сих пор он протекает успешно. В 2022 году мы получили статус страны-кандидата, а в 2023 году начали переговоры. Мы благодарим 27 стран и особенно Румынию, которая всегда была и остается нашим адвокатом" , – сказал Гросу.

Напомним, Майя Санду ранее выразила надежду, что переговоры о членстве Молдовы в ЕС завершатся до 2030 года.﻿ Также Санду инициировала проведение осенью 2024 года референдума по вступлению страны в Европейский Союз.