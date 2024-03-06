В Минэнерго против продолжения транзита газа из РФ через Украину
Министр энергетики Герман Галущенко исключил любые коммерческие соглашения, которые бы позволили российскому газу продолжать поставляться через Украину после окончания текущего транзитного соглашения в конце года, сообщает Экономическая правда.
Агентство Bloomberg отмечает, что ЕC и Украина ранее заявляли, что не будут пересматривать существующий контракт, но некоторые участники рынка оптимистично смотрят на возможность частных соглашений по доставке топлива в торговый блок.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 марта отрицал этот вариант.
"Я не вижу такой возможности. На столе нет никаких возможных решений", - сказал он.
"Мы готовы это остановить. Если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, что это вопрос безопасности поставок, это одна ситуация, но я не вижу такой ситуации", - сказал Галущенко.
Вместо того, чтобы продолжать покупать российский газ, глава Минэнерго призвал больше европейских стран хранить топливо в подземных хранилищах Украины.
Украина может предложить хранить 15 миллиардов кубометров газа в хранилищах, что превышает 14 миллиардов кубометров российского топлива, которое транзитом проходило через Украину в прошлом году.
"Я считаю, это справедливо. Не говорите, что мы не можем прожить без российского газа", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что Европейская Комиссия не намерена контактировать с Россией для продолжения транзита российского газа в европейские страны через ГТС Украины, зато будет принимать все необходимые меры для полного избавления от российского газа.