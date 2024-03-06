В каком банке больше вкладов украинцев – данные НБУ

По состоянию на 1 февраля 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 55 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования - 665,6 млрд гривен).﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

За месяц объем сократился на 28,9 млрд гривен за счет сокращение до востребования, а объем срочных депозитов остался на прежнем уровне. Незначительное сезонное сокращение вызвано тем, что граждане в январе тратят деньги, полученные в декабре в виде премий и других выплат.

Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 378,2 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк - 184,3 млрд гривен на третьем частный Универсал Банк - 62,9 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 58,6 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 46,6 млрд гривен и частный ПУМБ - 46,1 млрд гривен.