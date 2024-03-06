WP: Зеленская отказалась посетить речь Байдена из-за Навальной

Американское издание The Washington Post написало, что первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома принять участие в обращении президента США к Конгрессу из-за того, что ее хотели посадить рядом с Юлией Навальной. В Офисе президента Украины ответили, что причина в другом, сообщает Украинская правда.

"Елена Зеленская, первая леди Украины, отклонила приглашение Белого дома посетить речь "О состоянии дел в государстве" в четверг, отказавшись от одного из самых почетных мероприятий в Вашингтоне и подчеркнув сложную политику, с которой сталкивается ее страна, охваченная войной" , – говорится в статье.

По словам чиновников, знакомых с планами, первую леди Джилл Байден хотели посадить рядом с Зеленской и Юлией Навальной, вдовой российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в прошлом месяце в российской тюрьме. Планировалось, что образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления российскому президенту Владимиру Путину, станет мощным фоном для выступления президента Байдена на совместном заседании Конгресса.

Но, по словам людей, знакомых с ходом дискуссий в Киеве, потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев. В частности, из-за прошлых заявлений Навального о Крыме.

WP отмечает, что представитель Белого дома сказал, что решение Зеленской, вероятно, связано с "конфликтом в графике", и переадресовал дальнейшие вопросы в офис Зеленской, который, как пишет издание, на запрос о комментарии не ответил.

В то же время в комментарии "Украинской правде" в Офисе президента сообщили, что причина в том, что "наложились графики".

"Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в Конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии" , − сообщили в ОП.

WP пишет, что Навальная также отказалась от участия в выступлении Байдена. Пресс-секретарь Навальной Кира Ярмыш объяснила это усталостью и желанием "прийти в себя" после смерти мужа и разъездов, в которых она находилась в последнее время.

Один из американских чиновников сказал, что Белый дом, вероятно, не уведомил Киев о том, что Навальная решила не ехать, хотя ее присутствие было не единственной проблемой для украинцев.

Сообщается, что еще одной проблемой для Киева, который стремится получить дополнительную помощь по безопасности от США, является слишком тесная связь с Байденом. Президент США был главным защитником Украины, но президент Украины Владимир Зеленский пытался избежать дальнейшей политизации военных усилий.

Издание пишет, что сейчас Украина отчаянно лоббирует республиканцев в Палате представителей Конгресса, чтобы они проголосовали за запрос Байдена о выделении 60 миллиардов долларов помощи − пакета, против которого выступает вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. WP отмечает, что у Украины заканчивается артиллерия, и она начинает терять стратегические города вдоль линии фронта.

Призывая законодателей поддержать финансовую помощь, Украина не хочет обидеть республиканцев, которые могут контролировать Белый дом в следующем году в зависимости от результатов выборов в ноябре, пишет издание.

Представитель Белого дома сообщил, что в своем выступлении в четверг Байден будет призывать республиканцев в Палате представителей принять решение о финансировании Украины "как можно быстрее".

Издание напоминает, что ежегодно первая леди США приглашает ряд лиц присоединиться к ней во время выступления президента с речью "О положении дел в стране", и президент часто упоминает их в своей речи, когда освещает или продвигает определенную политику или вопрос.