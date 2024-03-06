Правительство хочет создать военные администрации в Крыму

Кабинет министров внес в Верховную раду проект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной республике Крым и городе Севастополе. Предлагается создать военные администрации и наделить ее полномочиями, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке, согласно украинскому законодательству, Автономная республика Крым и Севастополь являются временно оккупированными Российской Федерацией с 20 февраля 2014 года.

Кабмин напоминает, что освобождение всех территорий Украины и восстановление полной линии государственной границы как на суше, так и на море, по словам президента, верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, является стратегическим приоритетом сил обороны Украины в противодействии вооруженной агрессии РФ.

Не признавая временную оккупацию РФ части территории Украины, предлагается внести изменения в закон "О правовом режиме военного положения" в части создания военных администраций на территории АРК и Севастополя и наделения их соответствующими полномочиями в целях выполнения функций государства.

Таким образом, будет создан соответствующий механизм восстановления публичной власти на временно оккупированных РФ территориях.

При этом датой прекращения полномочий органов государственной власти (и глав местных государственных администраций, и работников администраций, и должностных лиц органов местного самоуправления и других) в результате временной оккупации определено 27 февраля 2014 года.