В МИД Франции заявили о "множестве последствий" в случае поражения Украины
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Европу к стойкости перед лицом угрозы, которую по-прежнему представляет Россия. Он считает, что "если Украина упадет – это будет иметь множество последствий", сообщает Лига.net.
"Если Украина упадет – это будет иметь множество последствий, я не очень высокого мнения о Европейском Союзе, я не очень высокого мнения о нашей способности договориться", – сказал министр.
Сежурне отметил многочисленные последствия победы России над Украиной как для Франции, так и для Европы. Глава французского МИД отметил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин "только пытается проверить нашу солидарность друг с другом", а значит Запад должен "избежать этого сценария".
"Избежать этого сценария означает, в частности, держать руки в Украине вместе с нашими союзниками, заключать двусторонние соглашения, как мы это сделали, а затем помогать украинцам как можно лучше, насколько это возможно", – подчеркнул он.
Также Сежурне поддержал французского лидера Эмманюэля Макрона и заявил, что речь идет о "добавлении стратегической двусмысленности в действии". Он также повторил, что нельзя позволять России действовать по своему усмотрению.
"Мы находимся на переломном этапе, который должен заставить нас противостоять России. Эти страны видят только баланс сил, а мы должны играть в этот баланс, чтобы защитить французов и европейцев", – резюмировал министр.