В МИД Франции заявили о "множестве последствий" в случае поражения Украины

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Европу к стойкости перед лицом угрозы, которую по-прежнему представляет Россия. Он считает, что "если Украина упадет – это будет иметь множество последствий", сообщает Лига.net.

"Если Украина упадет – это будет иметь множество последствий, я не очень высокого мнения о Европейском Союзе, я не очень высокого мнения о нашей способности договориться" , – сказал министр.

Сежурне отметил многочисленные последствия победы России над Украиной как для Франции, так и для Европы. Глава французского МИД отметил, что сейчас российский диктатор Владимир Путин "только пытается проверить нашу солидарность друг с другом", а значит Запад должен "избежать этого сценария".

"Избежать этого сценария означает, в частности, держать руки в Украине вместе с нашими союзниками, заключать двусторонние соглашения, как мы это сделали, а затем помогать украинцам как можно лучше, насколько это возможно" , – подчеркнул он.

Также Сежурне поддержал французского лидера Эмманюэля Макрона и заявил, что речь идет о "добавлении стратегической двусмысленности в действии". Он также повторил, что нельзя позволять России действовать по своему усмотрению.